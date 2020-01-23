نجمات ظهرن بعد غياب سنوات.. كيف غير الزمن ملامحهن؟!

يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت سبباً في ظهور الكثيرين من نجوم الفن الذين غابوا عن الظهور الإعلامي والأعمال الفنية طوال السنوات الماضية، فلم يتوقع الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور هؤلاء الفنانين مجدداً على الساحات، حتى أن الكثيرين من شباب مواقع التواصل لا يعلمون عن هؤلاء النجوم أي معلومات.

وتعد الفنانة نيللي هي أحدث الفنانات اللاتي اختفين لفترة طويلة وعادت مؤخراً للظهور في صورة تداولها الكثيرون مع الفنانة حنان شوقي التي التقطتها في أحد الأماكن التي تتردد عليها نيللي باستمرار، وكانت هذه الصورة سبباً في اطمئنان الكثيرين من نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحالة الصحية للفنانة نيللي التي تردد مؤخراً أنها قد تدهورت.

أيضاً الفنانة شيرين سيف النصر التي ظهرت منذ عدة أشهر في عدد من التصريحات الصحافية والمداخلات التلفزيونية بسبب تعرضها لحادث سرقة من أقرب صديقاتها والتي كانت تقضي أغلب وقتها معها بمنزلها، وانتشرت مؤخراً مجموعة من الصور لإحدى السيدات أثناء وجودها بالمحكمة وأكد الكثيرون أن هذه الصور للفنانة شيرين سيف النصر، ولكن خرجت شيرين وأكدت أن هذه الصور لم تكن لها وإنما لشبيهة لها، حيث ظهرت السيدة بالصور بوزن زائد وملامح وجه مختلفة، ورغم نفيها إلا أن الكثيرين أكدوا أن السيدة التي ظهرت بالصور هي شيرين سيف النصر، وأنها تجري حالياً عدداً من عمليات التجميل لكي تعود كما كانت بإحدى الدول الأوروبية.

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والمفاجأة الكبرى هي ظهور الفنانة جيهان نصر مجدداً مع أبنائها في مسرحية الملك لير التي يقدمها الفنان يحيي الفخراني ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث فاجأت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام بمجموعة من الصور التي التقطتها مع جيهان نصر أثناء وجودها بالمسرح، وأكدت أنها من أقرب الفنانات لقلبها وقد استأذنتها في نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم ترفض جيهان نصر.

وانضمت لقائمة الفنانات العائدات للظهور مجدداً على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الفنانة صفاء أبو السعود التي ظهرت خلال الفترات الماضية في العديد من المناسبات الفنية منها أحد مهرجانات المسرح، وأعلنت صفاء أبو السعود في إحدى هذه المناسبات عودتها مرة أخرى للتمثيل بمسلسل درامي جديد سيكون مفاجأة لجمهورها بعد هذا الغياب الكبير.

ظهرت الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسي خلال الأشهر القليلة الماضية بعد غياب دام لعدة سنوات بعد قرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، كانت المرة الأولى أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ65 برفقة الفنانة بوسي شلبي وشقيقتها وبنات شقيقتها، ولم يمر سوى شهرين وظهرت مجدداً أثناء عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، وقد بدت نورا في المرتين بزيادة وزن كبيرة غيرت الكثير من ملامحها.

بعد غياب ظهرت الفنانة عفاف راضي برفقة الإعلامية بوسي شلبي في صالة مطار القاهرة، وذلك خلال سفرهما إلى سوريا لحضور حفل افتتاح معرض دمشق الدولي، وأحيت عفاف حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح دار أوبرا دمشق، وذلك ضمن فعاليات المعرض.