ماجدة الرومي نجمة ختام فعاليات "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"

تحيي المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، 7 فبراير/شباط، حفلا غنائيا ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، لتختتم فعاليات النسخة الأحدث من المهرجان الغنائي.

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وتقديم du Live، خلال الفترة من 28 يناير/كانون الثاني حتى 7 فبراير/شباط، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

ويتضمن الموسم الغنائي، الذي تقام حفلاته على مسرحي "ميدان دو" والمجمّع الثقافي في أبوظبي، برنامجا شيقا من الأمسيات الموسيقية التي تحتفي بمختارت كلاسيكية وتقليدية، مع أداء لألمع النجوم وفرق الأوركسترا العالمية.

وتختتم الرومي، التي تشتهر بنقاوة صوتها وقدرتها على الانتقال بين الطبقات الموسيقية بشكلٍ سلسلٍ ودقيق، فعاليات الموسم الغنائي بحفل ضخم في "ميدان دو" بجزيرة ياس.

تتجاوز شهرة ماجدة الرومي حدود العالم العربي، إذ تحتل مكانة مرموقة في ساحة الموسيقى الكلاسيكية العالمية التي حققتها خلال وقتٍ قصيرٍ بعد اكتشاف موهبتها في سن 16 عاماً، لتنطلق مسيرتها في إصدار أشهر أغاني الموسيقى العربية الكلاسيكية والعصرية.

من ضمن الحفلات المدرجة ضمن برنامج الموسم: عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي، وأوركسترا هامبورغ السمفونية، وعازفة البيانو الفرنسية ليز دو لا سال، والموهبة المصرية الشابة سناء نبيل.

كما يحتفي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد أعظم ملحن ألماني عرفه التاريخ لودفيج فان بيتهوفن، من خلال حفلٍ يسلط الضوء على إرثه الموسيقي الخالد.





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قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بالإنابة: "نعمل على تقديم أفضل مكونات ورموز ثقافتنا والثقافة العالمية لعشاق الموسيقى في أبوظبي".

وأضاف "تسعدنا عودة موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية ببرنامج حافل بأبرز المواهب، إذ يمزج بين الموسيقى العريقة من العالم والأصوات المعاصرة التي لا تزال تحافظ على التقاليد الموسيقية الكلاسيكية وتعطيها طابعاً خاصاً".

وتابع "يمثل الموسم المقبل من موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تجربة مميزة مع تقديم العروض الموسيقية للمرة الأولى على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بعد افتتاحه مؤخراً، كونه يمثّل مساحة مثالية لاستضافة عروض موسيقية من هذا المستوى الرفيع".

يفتتح عازف البيانو ديفيد فراي الموسم بحفلٍ مميّز تحت اسم "كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ" على خشبة مسرح المجمّع الثقافي 28 يناير/كانون الثاني.

وفي اليوم ذاته ترافق أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة مجموعة "ديفيد فراي وأصدقائه"، التي تضم إلى جانب فراي، كلاً من إيمانويل كريستين وأودري فيجورو وجاك روفيه.

يوم 1 فبراير/شباط، تصحب الفرنسية الشابة ليز دو لا سال عشّاق البيانو في حفلٍ فردي تنساب خلاله أعذب الألحان من بين أناملها لتتردد في أرجاء مسرح المجمّع الثقافي. ويجسّد أداؤها الذي يحمل اسم "رقصات" المنهجية الموسيقية المتفرّدة التي تتبناها العازفة الفرنسية.

وتشارك أوركسترا هامبورج السمفونية في موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، إذ تتمتع بشهرةٍ عالمية لأدائها منقطع النظير لأعظم أعمال بيتهوفن وبرامز، وتقدم الفرقة المؤلفة من أكثر من 100 عازف و70 مغنيا حفلين ساحرين هذا الموسم يومي 4 و5 فبراير/شباط.

الموهبة المصرية الشابة سناء نبيل تقدم حفلا 6 فبراير/شباط على خشبة مسرح المجمّع الثقافي تحت عنوان "ليلة سلطنة"، مع فرقة Cordes Croisées التي تضم نخبة من الموسيقيين المصريين.



