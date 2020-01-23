آمال ماهر تعود في عيد الحب

للمرة الثانية في أسبوع، شوقت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها حول عملها القادم الذي سيبصر النور بمناسبة عيد الحب في فبراير المقبل وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام.

أطلت “ماهر” من الاستديو وقالت: “أثناء تسجيل أغنية عيد الحب من الألبوم الجديد”.

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وكانت آمال ماهر قد شوقت جمهورها منذ عدة أيام بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها المقبل عبر حسابها على إنستغرام، ولم تكشف عن أي تفاصيل سوى كلمة “قريبًا” في نهاية الفيديو.

نذكر ان “ماهر” غائبة عن الساحة الفنية منذ آخر حفلة لها مطلع عام 2019.

آخر أعمالها ألبوم بعنوان “اصل الاحساس” اطلقته في عام 2019 وتضمن 16 أغنية. ويعد ألبوم “أصل الإحساس” الرابع لـ آمال ماهر في مسيرتها الفنية والتي عادت به إلى سوق الغناء بعد غياب ثلاث سنوات.