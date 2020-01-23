نسليهان أتاغول.. قاطعت والدها وحاول شقيق زوجها الانتحار من أجلها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثبتت النجمة التركية نسليهان أتاغول نفسها على ساحة الدراما التركية منذ شاركت النجم التركي بوراك أوزجفيت في مسلسل "الحب الأعمى" لتبدأ بعدها شهرتها في العالم العربي الذي عرفها باسم "نيهان" وهي الشخصية التي لعبت دورها في المسلسل.

لتترك الدراما بعده لثلاث سنوات بسبب الزواج وبعض الانشغالات العائلية، وتعود بمسلسل "ابنة السفير" الذي لاقى نجاحا واسعا منذ اللحظات الأولى لعرض حلقاته على الشاشات، ليشيد محبوها بدورها ويسطع نجمها من جديد.

تزوجت نسليهان من النجم التركي قادير دوغلو بعد علاقةِ حب استمرت ثلاث سنوات، وعرف عن الزوجين رومانسيتهما المفرطة وحبهما الشديد لبعضهما البعض، ودعم قادير لزوجته؛ إذ كتب ذات مرة بعد بدء تصوير مسلسلها الأخير، وأرفقها بصورة يظهر فيها برفقتها وهو يحتضنها بحب: "لديّ الأجمل بين ذراعيّ، حتى جمال البوسفور لم يعد يلفت انتباهي".

كما قامت نسليهان أتاغول بحذف ما يقارب 15 مشهدا جريئا تجمعها بالنجم التركي آنجين إكيوريك، من حلقات المسلسل وذلك احتراما لزوجها قادير أوغلو ومشاعره حتى لا تغضبه؛ إذ فضلت احترام زوجها في كل اختياراتها رغم أنه لم يفرض عليها أي شروط متعلقة بالفن منذ زواجهما.

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وعلى الرغم من أن نسليهان بدأت بأدوار ثانوية إلا أنها تمكنت بوقت قصير من أن تكون نجمة بين نجمات الصف الأول في تركيا، وتصبح أيضا من النجمات الأعلى أجرا؛ إذ كانت أتاغول الوجه الإعلاني لمنتجات "بانتين" لمدة 4 سنوات، وتقاضت مبلغ مليون ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ 141 ألف دولار أمريكي عن كل عام، قبل أن تطيح بها مواطنتها ديميت اوزدمير.

بالإضافة إلى أنها تتقاضى ما يقارب الـ 24 ألف دولار عن كل حلقة من حلقات مسلسل "ابنة السفير" وهو ما يعد من أعلى الأجور التي تتقاضاها فنانة تركية.

وبالعودة إلى ماضي نسليهان فتشير التقارير إلى أنها كانت منذ صغرها فتاة مشاكسة، تعرف كيف تستمتع بوقتها، تحب الحيوانات وتربيها، خاصة الكلاب والقطط، وبدأت موهبتها في التمثيل تبرز في طفولتها وقررت تنمية تلك الموهبة من خلال دراستها الفعلية، لتلتحق بجامعة يديتيب، حيث درست المسرح، وشاركت في العديد من المسرحيات التي قدمت على مسرح الجامعة.

لكن هناك الكثير من الأسرار التي رافقت نسليهان عن حياتها الشخصية والتي نذكرها في الفيديو.