ماجدة الرومي نجمة حفلات "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي وتقديم du Live تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 28 يناير حتى7 فبراير المقبل، ببرنامج من الأمسيات الموسيقية المميزة التي تحتفي بمختارت كلاسيكية وتقليدية، مع أداء لألمع النجوم وفرق الأوركسترا العالمية، وفي مقدمتهم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي.

الرومي:

وتشتهر ماجدة الرومي بنقاوة صوتها وقدرتها على الانتقال بين الطبقات الموسيقية بشكلٍ سلسلٍ ودقيق. حيث ستختتم بحفلها في "ميدان دو" بجزيرة ياس يوم 7 فبراير فعاليات الموسم. علماً أن شهرتها تتجاوز حدود العالم العربي نحو العالمية، إذ تحتل مكانةً مرموقة في ساحة الموسيقى الكلاسيكية العالمية والتي حققتها خلال وقتٍ قصيرٍ بعد اكتشاف موهبتها في عامها الـ 16، لتنطلق مسيرتها في إصدار أشهر أغاني الموسيقى العربية الكلاسيكية والعصرية.



ويستضيف كل من "ميدان دو" ومسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي الحفلات المدرجة على برنامج الموسم، والتي تشهد حضوراً مميّزاً لكلٍ من عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي، وأوركسترا هامبورغ السمفونية، وعازفة البيانو الفرنسية ليز دو لا سال، والموهبة المصرية الشابة سناء نبيل.

كما يحتفي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بالذكرى السنوية الـ 250 لميلاد أعظم ملحن ألماني عرفه التاريخ؛ لودفيج فان بيتهوفن، من خلال حفلٍ يسلط الضوء على إرثه الموسيقي الخالد.

الحوسني

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "نعمل على تقديم أفضل مكونات ورموز ثقافتنا والثقافة العالمية لعشاق الموسيقى في أبوظبي، وتسعدنا عودة موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية ببرنامج حافل بأبرز المواهب في المنطقة ومن حول العالم، حيث يمزج برنامج الموسم ما بين الموسيقى العريقة من العالم والأصوات المعاصرة التي لاتزال تحافظ على التقاليد الموسيقية الكلاسيكية وتعطيها طابعاً خاصاً.

فراي

ويفتتح عازف البيانو ديفيد فراي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بحفلٍ مميّز تحت اسم كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ على خشبة مسرح المجمّع الثقافي يوم 28 يناير 2020. ترافق أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة مجموعة "ديفيد فراي وأصدقاءه" التي تضم إلى جانب فراي، كلاً من إيمانويل كريستين وأودري فيجورو وجاك روفيه.

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دو لا سال

وفي يوم 1 فبراير 2020، ستصحب الفرنسية الشابة ليز دو لا سال عشّاق البيانو في حفلٍ فردي تنساب خلاله أعذب الألحان من بين أناملها لتتردد في أرجاء مسرح المجمّع الثقافي. ويجسّد أداؤها باسم "رقصات"، المنهجية الموسيقية المتفرّدة التي تتبناها العازفة الفرنسية، إذ تستكشف الإيقاعات والألحان الراقصة المستوحاة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية ويبرز في أدائهابالذات تأثير الموسيقى اللاتينية وثقافة الرقص الأميركية.

وهي تؤدي خلال حفلها مقطوعة من موسيقى الفالس ’فالس نوبلز إي سينتيمينالز‘ للملحن رافيل، ومقطوعة ’التانغو‘ للملحن سترافينسكي، ومقطوعة "الرقصات الشعبية اليونانية" للملحن بارتوك، ومقطوعة ’مازوركا‘ للملحن ديبوسي.



أوركسترا هامبورغ السمفونية

كما تشارك أوركسترا هامبورغ السمفونية، في موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020. وهي تتمتع بشهرةٍ عالمية لأدائها منقطع النظير لأعظم أعمال بيتهوفن وبرامز، وتقدم حفلين ساحرين هذا الموسم. في يوم 4 فبراير، في المجمّع الثقافي بأبوظبي، حيث تشارك في برنامج موسيقى الحجرة، بأدائها الرفيع لموسيقى تشايكوفسكي وبرامز. وفي يوم 5 فبراير، سيؤدي أعضاؤها وعددهم أكثر من 100 عازف و70 مغنٍ، رائعةَ بيتهوفن السمفونية التاسعة في قصر الإمارات أبوظبي ". وتشكل السمفونية التاسعة منعطفاً مهماً في تاريخ الموسيقى العالمية، إذ أَطلقت مع أدائها للمرة الأولى في مطلع القرن التاسع عشر ثورةً موسيقية بالنظر لحركاتها المبتكرة، وأعلنت بذلك الانقطاع عن موسيقى الحقبة الرومانسية، لما تجسّده من قيم الإنسانية والتسامح والصداقة.



نبيل

وبالنظر للموهبة المصرية الشابة سناء نبيل، فقد حققت شهرتها الأولى خلال منافسات برنامج "أرابز غوت تالنت"، حيث استحقت "الباز الذهبي" لأدائها المذهل، وتمكّنت منذ ذلك الحين من بناء شهرتها بعيداً عن كونها حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم فحسب. تقدم سناء نبيل يوم 6 فبراير 2020 حفلاً على خشبة مسرح المجمّع الثقافي تحت عنوان "ليلة سلطنة"، مع فرقة Cordes Croisées التي تضم نخبة من الموسيقيين المصريين.