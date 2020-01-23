شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد حلاوة: حبيبى أتولد النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت فى رسالة له "حبيبى أتولد أنهاردة بحبك إلى ما لا نهاية حبيب عمرى".

وتعاقدت الفترة الماضية الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل رمضانى إنتاج شركة سينرجى المسلسل بطوله محمد حميده ،نسرين امين ،كريم قاسم ،نبيل عيسي، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة إخراج محمد على.

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وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذى عُرض خارج السباق الرمضانى الماضى، وشاركها البطولة كل من محمد كيلانى وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر علي ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

ولدت ريهام فى مدينة ميلانو بإيطاليا لأبويين مصريين، وعاشت معظم حياتها فى الخارج حيث تخرجت فى كلية الإعلام، ثم عملت بمجال التسويق وعادت لمصر واستقرت اتجهت إلى مجال التمثيل، وذلك من خلال أول أعمالها بفيلم (سفارى) عام 2010، وريهام شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها "سجن النسا"، "هبة رجل الغراب"، "رقم مجهول"، "بنات سوبر مان"، "السيدة الأولى"، و"شربات لوز".

كما لعبت دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها 24 عملا فنيا منها عشرة أفلام، و14 مسلسل.

ونفت الفنانة ريهام حجاج ما تردد على لسان بعض معجبيها حول حقيقة حملها، وذلك بعدما نشرت صورة لها على حسابها الشخصى بـ موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث اضطرت إلى الرد على بعض من التعليقات على صورتها الشخصية الجديدة، لتنفى حملها، من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.