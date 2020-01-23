شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما غنت الفنانة هبة مجدى قبل غنائها "هنا مصر" فى حفل عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة هبة مجدى بصوتها الرقيق والدافئ فى احتفالية عيد الشرطة اليوم الخميس بأغنية "هنا مصر" بمشاركة المطرب مصطفى حجاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952.

تعرف الجمهور على هبة مجدى من خلال موهبتها وعملها كممثلة، إلا أنها كانت تحرص أحيانًا على استعراض موهبتها الغنائية، ‏حيث إنها درست فى معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.‏

وتعد هبة من المواهب الفريدة من نوعها سواء فى التمثيل أو الغناء فأثبتت موهبتها بجدارة من خلال الأعمال التى قدمتها، حيث يعرض لها مسلسل "الأخ الكبير" على قناة cbc، بمشاركة النجم محمد رجب، من خلال دور "صفية" حيث مع عرض كل حلقة من المسلسل تصبح تريند بسبب علاقة الأخ "حربى" بشقيقته التى تتسم بعفويتها وطيبتها خلال الأحدث.

ونستعرض أبرز ما غنت هبة مجدى الأعوام الماضية، حيث ظهرت مع زوجها المطرب محمد محسن، فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، التى طلبت منهما غناء دويتو لأغنية ‏‏"فى قلبى مكان"، وهى أغنية محمد محسن، من ألبوم "حبايب زمان"، والأغنية من كلمات نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف.‏

وأغنية أسلوب حياة أطلقتها هبة مجدى فى فبراير 2015، وهى من كلمات أحمد علاء، ألحان عبد الرحمن شوقى، وتوزيع جمال فتحى.‏

كما غنت أغنية "كله يغنى غنوة" التى غنتها فى فيلم "فص ملح وداخ"، وهى من كلمات عوض بدوى، ألحان عزيز الشافعى، توزيع حسام عبد المنعم.‏

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وأغنية إيه اللى جرالنا من مسلسل "أفراح إبليس"، وهى من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وألحان خالد جودة.

ودويتو "يا سلام على حبى وحبك" الدويتو الثانى مع محمد محسن، خلال برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلى، والأغنية للفنان الراحل فريد الأطرش وهى من ألحانه وكلمات فتحى قورة.

ومن ناحية أخرى تنتهى هبة مجدى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى يعرض يومياً على قنوات cbc، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هبة مجدى فى مسلسل "فرصة ثانية" بجانب ياسمين صبرى وتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وبدأت تصوير مشاهدها الايام الماضية والتى جمعت بينها وبين بطلة العمل ويشارك فى بطولى المسلسل كل من الفنان محمد دياب والفنان أحمد مجدى وكريم فهمى وايتن عامر إخراج مرقس عادل وتأليف تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإنتاج سينرجى.

مسلسل "فرصة ثانية" تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .



