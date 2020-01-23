شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب خالد النبوى يكشف آخر تطورات حالته الصحية: تعافى وغادر إلى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال شعبان استشارى القلب والأوعية الدموية طبيب النجم خالد النبوى، أنه غادر إلى منزله الآن، مطمئنا جماهيره عليه أنه بدأ يتعافى، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "النبوى يتعافى من وعكته الصحية وبمنزلة الآن الدعامة التانية مؤجلة الحالة مستقرة متزعلوش".



جمال شعبان

وتابع فى منشور آخر "حمد الله ع السلامة يا فنان خالد النبوى غادر مستشفى القصر التعليمى الفرنساوى إلى منزله بسلامة الله الثامنة والربع صباح اليوم وحالته مستقرة والحمد لله بعد عملية دعامة دوائية ناجحة فى الشريان التاجى الخلفى".

وكان جمال شعبان كتب عبر حسابه أمس "وفاة الفنان خالد شائعة وعلى فكرة مثل هذه الشائعات تؤدى إلى تدهور الروح المعنوية للشخص بالعناية المركزة وتفاقم حالته الحرجة من فضلكم لا داعى للتشيير قبل التحرى".

Advertisements

وتابع "الفنان مازال بالعناية المركزة بالقصر الفرنساوي بعد تركيب دعامة الحياة في الشريان التاجي الخلفي عقب جلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي أدت إلى اختلال كهرباء القلب وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشيا عليه ونقله إلى استقبال الحالات الحرجة".

وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوى، قد طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر‎.

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل "ممالك النار" الذى حقق نجاحا كبيراً وقدم فيه شخصية "طومان باى"، وشارك فى بطولة العمل الفنانين السوريين رشيد عساف، محمود نصر، عبد المنعم عمايرى، وكندة حنا، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.