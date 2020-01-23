شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. ظهور مفاجئ لحفيد عادل إمام يتحدث عن تجربتة الإخراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المخرج رامى إمام مفاجأة لمتابعيه من محبى أسرة الزعيم عادل إمام على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، حيث نشر مقطع فيديو يجمعه بابنه عادل إمام الحفيد، يشكر فيه الحفيد الجمهور على إعجابهم بفيلمه القصير الذى نشره على يوتيوب منذ أيام، وأعلن قبل أيام رامى إمام خوض نجله عادل تجربة إخراج الأفلام القصير بجانب عدد من أصدقائه، وقدم الفيلم للجمهور لمعرفة ردود فعلهم على تجربة حفيد عادل إمام.



رامى امام وعادل امام الحفيد

وقال رامى إمام فى بداية الفيديو مخاطبًا جمهوره: "يا جماعة أنا جبت لكم النهاردة العريس بتاع الفيديو" ليتحدث بعدها الحفيد قائلا: "إزيكم يا جماعة عاملين ايه أحب أشكر كل واحد فيكم وكل واحد شاف الفيديو بتاعى، وأحب أشكر أبويا على دعمى وكل واحد عنده تعليقات سواء حلوة او وحشه يحطها على الفيلم"، لتعود الكاميرا بعدها لرامى إمام الذى دعم نجله وطالبه بالاستمرار.

وكان قد أعلن المخرج رامى إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، ليبدأ حاليا مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ونشر رامي إمام صور له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "فى المونتاج بعد آخر فرجة من شهرين".

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ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.