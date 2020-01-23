شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعى يكشف سبب وفاة مغنى الراب الأمريكى جوس ورلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من شهر ونصف على وفاة جوس ورلد مغنى الراب الأمريكى، كشفت نتائج تشريح الجثة من الطب الشرعى التى صدرت فى شيكاغو اليوم الخميس، أن سبب الوفاة جرعة زائدة من الأفيونيات بشكل عرضى أدت إلى وفاة الفنان المفاجئ فى أحد مطارات المدينة، وأفادت خدمات الطب الشرعى فى مقاطعة كوك بعد تشريح الجثة أن الوفاة بسبب تسمم بالأكسيكودون والكوديين، وهما من المسكنات القوية ينتميان إلى عائلة المورفين والهيروين.

وأصيب ورلد باضطرابات في مطار شيكاغو في وقت كانت الشرطة تفتش فيه حقائبه بحثا عن أسلحة ومخدرات، وعندما بدأ يشعر الفنان بوعكة حقنه أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية بجرعة من نالوكسون الذى يستخدم ترياقا فى حالات الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" وقتها استنادا إلى مصادر فى الشرطة لم تكشف عن اسمها أن المغني الذي يبلغ 21 عاما استعاد وعيه مؤقتا، إلا أن وفاته أعلنت لاحقا في مستشفى في ضاحية شيكاغو.

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جوس ورلد هو مغنى وكاتب أغانى ورابر أمريكي، ولد في شيكاغو، بدأ مشواره المهني سنة 2015، توفي في أوك لاون إلينوي عن عمر يناهز 21 عاماً، وبحسب ما ذكرت تقارير فنية، فإن مطرب الراب الشاب، الذي أكمل عامه الـ 21 يوم 2 ديسمبر الجاري، قد تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ خلال تواجده في مطار ميدواي في شيكاغو.

وقبل أيام، توفي المغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ديفيد أولني، عن عمر يناهز 71 عاما على خشبة المسرح أثناء عرض غنائي في ولاية فلوريدا أول أمس الأحد، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال أدائه في مهرجان "30 إيه" لمؤلفي الأغاني في سانتا روزا بيتش.

وكتب زميله المغني وكاتب الأغاني سكوت ميلر، الذي كان يؤدي مع أولني، عبر "فيس بوك": "كان ديفيد يعزف أغنية عندما توقف فجأة عن العزف، وقال: أنا آسف ووضع ذقنه على صدره، مضيفا "لم يسقط جيتاره مطلقًا أو يسقط عن مقعده. لقد كان (الأمر) يسيرا ولطيفًا بقدر ما كان".