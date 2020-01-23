شكرا لقرائتكم خبر عن أوزى أوسبورنى يكشف إصابته بالشلل الرعاش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى أوزى أوسبورنى الكشف عن الكثير من الأسرار الخاصة بحالته الصحية، وهو الأمر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبيه وعشاقه من مختلف الأعمار، حيث أكد أوزى البالغ من العمر 71 عاما أنه أصيب بـ"Parkinson" الشلل الرعاش.

حل النجم العالمى أوزى أسبورنى ضيفا على برنامج Good Morning America وأكد أنه لم يعد بإمكانه إخفاء صراعاته الصحية، وأنه يتناول بانتظام عددا من الأدوية لعلاج آلام أعصابه.

و قال "لقد بدأ العام الماضى عندما سقطت واضطررت إلى إجراء عملية جراحية، وبعد ذلك بدأت أعانى من آلام الأعصاب بشدة، وكان الأطباء يواجهون صعوبة فى تحديد سبب هذه الآلام هل السقوط هو السبب أو الجراحة أو الحالة الصحية بشكل عام، وخلال حديثة أكد أنه "بعيد تماما عن فراش الموت" وقال إنه يريد الحفاظ على حالته الصحية وذلك من أجل معجبيه، وقال عن العام الماضى "لقد كان تحديا كبيرا بالنسبة لى".

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يذكر أن أوزى أسبورنى كان ضحية لإحدى الشائعات التى أكدت أنه على وشك الموت، إلا أن موقع "جوسيب كوب" قرر أن يتحقق من هذه الشائعة فتواصل مع أحد المقربين من النجم الشهير، والذى نفى تماما ما تردد، وأكد أن صحة نجم الروك الأسطورى تتحسن بالفعل.

بدأت الشائعة بنشر عدد من المواقع مثل "National Enquirer" و"RadarOnline" هذا الأسبوع تقراير تؤكد أن أسبورنى وهو الآن على بعد شهور فقط من الموت، وأكد مصدر للمواقع: "لقد كانت لديه مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية، وهو معرض حاليا لخطر الإصابة بعدد من أمراض الكبد، بما فى ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد".



من اللقاء



من اللقاء