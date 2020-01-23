شكرا لقرائتكم خبر عن "حكيم" العالمى نجم احتفالية "مصرنا" غدا.. ويوجه رسالة للشباب:" إللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيار على العالمى حكيم لإحياء احتفالية"مصرنا" التى ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة بحضور الآلاف من مختلف الأعمار ، نظرا لما يحظي به حكيم من قبول خاص بين كل طوائف الشعب المصرى من الشمال إلى الجنوب، ونجاحاته بلا حدود. ويوجه حكيم رسالة للشباب خلال الحفل مفادها: "اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير". الاحتفالية تقام تحت شعار "شعب واحد.. إيد واحدة.. وطن واحد" لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلي نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنها الأجدر بالعبور بنا إلي بر الأمان، خاصة فى ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقى للمصريين لكن لن يحدث بسبب وعى شبابها والتزامهم بتعليمات قادتهم.













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