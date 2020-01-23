"هنا مصر".. أغنية مصطفى حجاج وهبة مجدي في حفل عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قدم الفنان مصطفى حجاج، والفنانة هبة مجدي، أغنية بعنوان "هنا مصر"، ضمن احتفال عيد الشرطة الـ 68، التي تقام بأكاديمية الشرطة، بحضور الشيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشارك بالاحتفالية كذلك الفنان محمود حافظ، والفنان أمير كرارة الذي قدم قصة الشهيد وائل طاحون، وزوج ابنته الشهيد ماجد عبدالرازق.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.
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