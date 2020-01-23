في أول ظهور له..حفيد عادل إمام "العريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك المخرج رامي إمام، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"انستجرام" مقطع فيديو، قدم من خلاله نجله "عادل" للجمهور، بعدما أخرج فيلمًا قصيرًا وطرحه على YouTube.

وقال "إمام"، في الفيديو: "يا جماعة أنا جبتلكم العريس بتاع الفيديو، ومن جانبه شكر (عادل) الجمهور على تفاعلهم مع فيلمه القصير، وطلب من كل متابعين والده أن يعلنوا رأيهم في الفيلم".

ثم اختتم رامي إمام الفيديو قائلًا: "شكرًا يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة".

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وانتهى المخرج رامي إمام انتهى من تصوير مسلسل "فلانتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

المسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.