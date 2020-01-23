محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة
قال الدكتور هشام صلاح، مدير وحدة قسطرة القلب بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الفنان خالد النبوي غادر المستشفى صباح اليوم الخميس، بعد استقرار حالته الصحية.
كان الفنان خالد النبوي، وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى مستشفى قصر العيني، مصابًا بأزمة قلبية، وخضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب "دعامة" أجراها الدكتور هشام صلاح.
وأضاف "صلاح" لمصراوي، أن الحالة الصحية لخالد النبوي مستقرة بشكل تام في الوقت الحالي، وسيجري متابعته خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب المعالج لخالد النبوي يؤكد خروجه من المستشفى: حالته مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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