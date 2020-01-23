​الطبيب المعالج لخالد النبوي يؤكد خروجه من المستشفى: حالته مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة

قال الدكتور هشام صلاح، مدير وحدة قسطرة القلب بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الفنان خالد النبوي غادر المستشفى صباح اليوم الخميس، بعد استقرار حالته الصحية.

كان الفنان خالد النبوي، وصل ظهر أمس الثلاثاء إلى مستشفى قصر العيني، مصابًا بأزمة قلبية، وخضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب "دعامة" أجراها الدكتور هشام صلاح.

وأضاف "صلاح" لمصراوي، أن الحالة الصحية لخالد النبوي مستقرة بشكل تام في الوقت الحالي، وسيجري متابعته خلال الأيام المقبلة.