فن ومشاهير

إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إيمي زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة مؤثرة لوالدها النجم الراحل طلعت زكريا.

ونشرت "إيمي" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة، إليك يا من زرعت فيّ طموحاً صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبي".

إيمي طلعت زكريا تشارك في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب"، بطولة سمير غانم، طارق الإبياري، شيرين، أحمد سعد، رضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا