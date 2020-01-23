إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إيمي زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة مؤثرة لوالدها النجم الراحل طلعت زكريا.

ونشرت "إيمي" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "إليك يا أبي إليك يا سندي في هذه الحياة، إليك يا من زرعت فيّ طموحاً صار يدفعني نحو الأمام إلى مستقبل ناجح أحبك يا أبي".

إيمي طلعت زكريا تشارك في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب"، بطولة سمير غانم، طارق الإبياري، شيرين، أحمد سعد، رضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري.