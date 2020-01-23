بالصور.. نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة من حفل عيد ميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز.
وظهرت "نرمين" في الصور برفقة دلال عبدالعزيز، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، سوزان نجم الدين، دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، والإعلامية بوسي شلبي.
وعلقت: "عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز، كل سنة وإنتِ طيبة".
يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة أحمد رفعت، رانيا محمود ياسين، جميل برسوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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