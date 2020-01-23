بالفيديو.. محمد رمضان يرقص تحت الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهو يرقص تحت الماء في أغنيته الجديدة. وعلق: "تسونامي، ثقة في الله نجاح"، وجاء في الأغنية الجديدة: "أكبر ما فيكوا بنعمله أنا إعصار تسونامي". من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نور، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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