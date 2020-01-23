تراند اليوم : فضيحة.. اتهام رئيس أكاديمية وطنية باغتصاب فنانة رفضت معاشرته



أطاحت شكوى تقدمت بها فنانة تعرضت للاغتصاب، برئيس الأكاديمية الوطنية التي تشرف على توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية نيل بورتناو، إذ اتهمته باغتصابها في بلاغ إلى الأكاديمية، بعد أن رفضت طلبه بمعاشرته.

وقالت المديرة التنفيذية السابقة للأكاديمية ديبورا دوغان إنّ شكوى اغتصاب بورتناو لفنانة هي السبب الحقيقي لعدم تجديد عقده. لكنها لم تذكر اسم الفنانة أو معلومات عن وقت وقوع الحادثة المزعومة، لكنها قالت في الشكوى إنها علمت بالتهم في شهر مايو الماضي، خلال حضورها اجتماعاً لمجلس الأكاديمية، مدته 3 أيام في فندق "ريتز كارلتون ولاغونا نيغيل" بعد استلامها المنصب.



