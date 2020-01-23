تراند اليوم : شاهد.. ممثل سعودي يسخر من محمد رمضان ويخشى غضب تركي آل الشيخ

رغم إحيائه حفلًا غنايًا ضمن "موسم الرياض"، سخر الممثل السعودي عبد الله السدحان، من الفنان المصري محمد رمضان، خلال عرض مشهد من فيديو كليب "إنساي" ، وظهرت على وجهه إبتسامة ساخرة وإعترض على تصفيق مقدم البرنامج تفاعلاً مع الأغنية.

ورداً على سؤال عن رأيه في مشاركة رمضان في موسم الرياض بالسعودية، قال السدحان، في مقابلة تلفزيونية: "ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال؟ أنا الموسم بحد ذاته عاجبني ولكن تكون هناك أشياء في الموسم أنا لست معها بحكم عمري وتجربتي ولأنني أب".

وأضاف: "أنا رجل مسؤول فيما يطرح ويقدم للملتقى. ومو أنا اللي أقيم هذا السؤال يوجه للقائمين على الموسم".

وظهر من رد الفنان "السدحان" خوفه من انتقاد الفنان المصري ومشاركته في موسم الرياض بشكل عنيف وصريح خشية من غضب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.