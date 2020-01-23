تراند اليوم : بعد شهور من انفصالها عن عادل رامي.. فنانة شهيرة تتزوج للمرة الخامسة

بعد مضي حوالي سبعة أشهر على انفصالها عن لاعب كرة القدم عادل رامي، أعلنت فنانة شهيرة زواجها من منتج واعدته قبل 30 عامًا.

وفي التفاصيل احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية باميلا أندرسون بزواجها من منتج فيلم "A Star Is Born" الأميركي جون بيترز،في حفل في ماليبو بكاليفورنيا، وذلك بعد 30 عامًا من اللقاء الذي جمع بينهما حيث كانا متواعدان.

وهذه هي الزيجة الخامسة لأندرسون، إذ أنها كانت متزوجة سابقا من الفنان و"الدي جي" الأميركي تومي لي، والموسيقي الأميركي كيد روك، ولاعب البوكر المحترف ريك سالومون، الذي تزوجته مرتين.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيترز تزوج أربع مرات من قبل، بما في ذلك الممثلة الأمركية، ليسلي آن وارن والمنتجة كريستين فورسيث بيترز، وكانت لديه أيضًا علاقة مع المغنية باربرا سترايساند لعدة سنوات.

وعن زواجهما صرّح بيترز قائلاً :"هناك فتيات جميلات في كل مكان، كان بإمكاني الاختيار، لكن لمدة 35 عاما لم أرَ سوى باميلا".

وأضاف :"إنها تجعلني وحشيا بطريقة جيدة.. إنها تلهمني، أحميها وأتعامل معها بالطريقة التي تستحق أن تعامل بها".

وبدورها أعلنت هي الموضوع قائلةً :"جون هو الولد الشرير لهوليوود، لا أحد يقارن به، أنا أحبه بشدة مثل العائلة، نحن نتفهم ونحترم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض من دون شروط، أنا إمرأة محظوظة، والدليل ترتيب الله".





وكانت باميلا أندرسون (51 عامًا) نشرت في شهر يونيو 2019، في حسابها عبر "انستجرام"، صورة لها ولشريكها، وكتبت: "كانت آخر (أكثر من) سنتين من حياتي كذبة كبيرة". وقالت إنّ عادل رامي (33 عامًا)، لاعب كرة القدم في مرسيليا، يعيش "حياة مزدوجة".

وصرّحت أيضاً أنّهما كانا يعيشان قصّة حبّ كبيرة، لكن دُمّرت حياتها في الأيّام القليلة الماضية عندما علمت أنّه يكذب عليها، وفقاً لموقع "صن".

وقالت: في الواقع، كان رامي ينتقد اللاعبين الآخرين الذين يخونون زوجاتهم، ولقّب هؤلاء الرجال بـ"الوحوش".

وسبق أن انفصل الثنائي بعدما رفضت أندرسون عرض زواج رامي، لكن اشتعلت شرارة الحبّ من جديد من هذا العام، فعادا إلى بعضهما البعض، ضدّ إرادة أصدقاء باميلا.

وكانت الممثلة تعيش في جنوب فرنسا مع عادل، وعادا أخيراً من هوليوود بعد افتتاح معرض خاصّ بباميلا بعنوان "Pamela Anderson by David Yarrow".



