تراند اليوم : رد فعل فنانة لبنانية بعد حصولها على الجنسية السعودية



حصلت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على الجنسية السعودية، لكونها متزوجة من مواطن سعودي.

وفي مقطع مصور نشرته "اسكندر"، تظهر فيه وهي تلقي التحية على رجل يدعى "أبو دعيج" أثناء تناوله الطعام جالسًا على الأرض، حيث قام بتحيتها مثنيًا على فنها وحضورها.

وأثناء ذلك، قال له إنه سيزف إليها بشرى سارة. وقدم لها بطاقة هويتها الجديدة حيث تبين أنها حصلت على الجنسية السعودية بصفة زوجة مواطن.

وأعربت إسكندر عن فرحها الشديد بهذه المفاجأة وعن فخرها بالانتماء إلى السعودية.

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وقال "أبو دعيج"، إن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

وتوجهت إسكندر بالشكر إلى من قام بمساعدتها في الحصول على الجنسية السعودية في فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة: "إذا في حدا فلدنيا يقولون عنه كفو فهو انت يا محمد شامان العنزي باختصار".