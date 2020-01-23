تراند اليوم : "عمرو واكد": هؤلاء ملعونون في السماء والأرض

عبر الممثل المصري، عمرو واكد عن غضبه واستيائه ممن وصفهم بـ "المنافقين"، من دون أن يحدد المعنيين بذلك.

وقال واكد عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أعد أحتمل سماع أي منافق أو مبرراتي. ما بقاش عندي أي قدرة على تحملهم خلاص. وبقيت بعرفهم من كلمتين تلاتة".

وأضاف: "الموضوع بقى واضح وضوح الشمس. هؤلاء هم العدو. عدو الإنسانية والعدالة والقيم. يوم ما يسكتوا هو يوم الكوكب كله سيحيا سعيدا. ملعونين في السماء والأرض".

وفي تغريدة سابقة، كتب "واكد": "شيء خطير جدا ان اي سلطة تحاول باستمرار انها تزرع في عقيدة شعب مبادئ ضد الحقوق الأصيلة. ولو شاء الشعب ونجحت السلطة بتبقى النتيجة مرعبة على السلطة وأكثر على مصير الشعب ده".

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وتابع: "تخيل كده تهاجم حقك الأصيل عشان ترضي سلطة فاسدة وغبية وماحدش بيحترمها. حاجة في منتهى العك السيريالي".

ويقيم "واكد" خارج مصر وهو من أبرز المعارضين للسلطة الحاكمة. وكان ضمن وفد توجه إلى الكونجرس لرفض تعديلات الدستور في العام الماضي.

وعلى إثر ذلك تم شطبه هو وزميله الممثل خالد أبوالنجا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.