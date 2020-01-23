كشفت ياسمين رئيس عن أصعب مشاهد فيلم "لص بغداد"، وذلك من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات. علقت "رئيس" على الصورة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات، مستنيه رأيكم في سلمى سليمان. المشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات، مستنيه رأيكم في سلمى سليمان. Advertisements تدور أحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ويتكون طاقم العمل من مجموعة نجوم وهم: "محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي"، إخراج: أحمد خالد موسى، تأليف: تامر إبراهيم. الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ويتكون طاقم العمل من مجموعة نجوم وهم: "محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي"، إخراج: أحمد خالد موسى، تأليف: تامر إبراهيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تكشف عن أصعب مشاهد فيلم "لص بغداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.