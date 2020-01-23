صور.. نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد دلال عبد العزيز

نشرت الفنانه نرمين الفقي مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "الفقي" على الصورة:" عيدميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنه وأنتي طيبه ".
يذكر ان أخر اعمال الفنانهنرمين الفقي, مسلسل "أبو العروسة ج2", وشاركها العمل عدد من الفنانين, وابرزهم "سوسن بدر, سيد رجب, خالد كمال, ولاء الشريف, مدحت صالح", من اخراج: كمال منصور, وتأليف: هاني كمال.
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