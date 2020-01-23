صور.. نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلاد دلال عبد العزيز

نشرت الفنانه نرمين الفقي مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "الفقي" على الصورة:" عيد ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنه وأنتي طيبه ". ميلاد الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز كل سنه وأنتي طيبه ". Advertisements يذكر ان أخر اعمال الفنانه نرمين الفقي, مسلسل "أبو العروسة ج2", وشاركها العمل عدد من الفنانين, وابرزهم "سوسن بدر, سيد رجب, خالد كمال, ولاء الشريف, مدحت صالح", من اخراج: كمال منصور, وتأليف: هاني كمال. نرمين الفقي, مسلسل "أبو العروسة ج2", وشاركها العمل عدد من الفنانين, وابرزهم "سوسن بدر, سيد رجب, خالد كمال, ولاء الشريف, مدحت صالح", من اخراج: كمال منصور, وتأليف: هاني كمال.

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