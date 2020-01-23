شيرين البياع: الملتقى المصري للتحريك ولد في الأوبرا

قالت الدكتورة شيرين البياع رئيس قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية إن الملتقى المصري للتحريك بدأ في سينما الحضارة وستستمر فعالياته في نفس المكان.

وأوضحت أنها تحمست كثيرًا عندما عرضت عليها الدكتورة حنان سمير رئيس الملتقى الفكرة وتشجعت لتنفيذها لما لها من أثر

إيجابي على الجمهور، فالكثير يجهل تاريخ الرسوم المتحركة لذلك يساهم الملتقى في التعريف به.

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كما أكدت دكتورة شيرين البياع على استمرارية تواجد الملتقى في قاعة سينما الحضارة وهو الأمر الذي يتوافق مع خطة وزارة

الثقافة في دعم الشباب سواءً كان الملتقى المصري للتحريك أو غيره من الأنشطة الأخرى الدعمة للشباب مثل الأمسيات الشعرية، دورات التنمية البشرية وغيرهم.

يذكر أن النسخة الثانية من الملتقى المصري للتحريك أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في قاعة سينما الحضارة وتم التعريف بتاريخ فن الرسوم المتحركة وبدايته في مصر، كذلك عرض بعض أعمال رواد التحريك المصريين.