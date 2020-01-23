غدًا.. العالمي نجم احتفال "مصرنا" يوجه رسالة للشباب: "اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير "

لأنه يحظى بقبول خاص بين كل طوائف الشعب المصري من الشمال إلى الجنوب، ونجاحاته بلا حدود، وقع الاختيار على العالمي حكيم لإحياء احتفال "مصرنا"، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية مساء غدٍ

الجمعة باستاد القاهرة، بحضور الآلاف من مختلف الأعمار.

يوجه حكيم رسالة للشباب خلال الحفل مفادها "اللي مالهوش كبير لازم يبقاله كبير".

الاحتفال يقام تحت شعار شعب واحد...

إيد واحدة... وطن واحد" لتوعية الشباب بضرورة الاستماع إلى نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان، خصوصًا في ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقي للمصريين لكن لن يحدث بسبب وعي شبابها والتزامهم بتعليمات قادتهم.

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