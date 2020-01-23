على طريقة هوليوود.. فيلم لص بغداد يجتاح السينما العربية

انطلق فيلم لص بغداد رسميًا، الأربعاء، من خلال طرح 300 دار عرض على مستوى الوطن العربي، منها 100 نسخة داخل مصر، بعد أن احتفل أبطال الفيلم بالعرض يوم الثلاثاء الماضي بأحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في الدول العربية يوم 29 يناير الجاري.

تدور أحداث فيلم لص بغداد فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود.

يجسد بطولة فيلم "لص بغداد" الفنان محمد إمام، الذي ظهر بشكل جديد ومختلف، من خلال الفورمة فى أحداث الفيلم، ومشاهد المطاردات

بين إمام وأحمد العوضى، وتحديدًا في مشهد "النايت كلوب"، وعلى غير العادة، شكل النجم الشاب محمد عبد الرحمن "توتة" ظاهرة جديدة فى عالم الكوميديا، وقدم واحدًا من أهم أدواره، مستعينًا بلوك جديد وافيهات مميزة جعلت الجمهور غارق فى الضحك على مدار ساعة و40 دقيق

يشارك فى بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد أمام،فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة،و صلاح عبد الله، فيما حل على فيلم لص بغداد الفنان أحمد رزق كضيف شرف على أحداثه.

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فيلم "لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

ولقي فيلم "لص بغداد" إشادة كبيرة من الجمهور الذى شاهده، منذ انطلاق عرضه بدءًا من حفل الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تلقى صناع الفيلم التهانى على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعتبره الكثيرون مصنوعًا على طريقة أفلام هوليود سواء من ناحية مشاهد الأكشن التى تم تقديمها وأيضًا الجرافيك الذى تم تنفيذه بطريقة احترافية.

واختارت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم لص بغداد، تقديم نوعية جديدة من الأفلام التى تمزج بين الأكشن والكوميديا فى نفس الوقت، مع تقديم مشاهد الأكشن بشكل جديد على السينما المصرية وظهر ذلك فى المشاهد التى تم تصويرها تحت الماء وأيضًا مشهد القفز من الطائرة الذى نفذه محمد إمام وأمينة خليل.