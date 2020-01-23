ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بالتعزية الى الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​، بوفاة والدها.

وكتبت سماحة لبطرس على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أتقدم بأحر التعازي للفنانة جوليا بطرس وعائلتها لفقدان والدها...لا شيء يعوض غياب الأب!! انشالله نفسه تكون في السماء".

يُذكر أن والد بطرس توفي أمس عن عمر ناهز الـ80 عاماً، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في كاتدرائية القيامة-الرابية.

وتقبل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت المقبلين، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعزي جوليا بطرس بوفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.