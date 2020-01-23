تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة ضخمة للجمهور السعودي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ​تركي آل الشيخ​ خبراً ساراً للجمهور السعودي وهي خطة ترفيه جديدة خلال الـ4 أشهر المقبلة بعد موسم الرياض. وأوضح تركي آل الشيخ الذي خضع لجراحة في إحدى الدول الأوروبية أنه دعى الفنانين المصريين والكتاب للاستعداد لموسمين جديدين تقام فعالياتهما بعدة مناطق في السعودية وكتب: "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد".

وتابع: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد الكل ليه خطة عندنا لو ظروفه تسمح طبعاً". وأضاف: "كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شالله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي"

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