ميرنا وليد - بيروت - بعد سلسلة من التأجيلات بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة في لبنان قررت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ تصوير فيديو كليب جديد اليوم الخميس في منطقة عاليه الجبلية متحدية بذلك الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في الايام الماضية وباصرار على التصوير هنا.

والاغنية من كلمات علي المولى الحان فضل سليمان وتزيغ ايلي ناستا اما الاخراج فسيكون لسامر محمود وانتاج مولى بروداكشن.

وكانت قد كشفت رويدا عطية عن أمنيتها للعام 2020 حيث اشارت الى انها تتمنى عودة سوريا كما كانت، ويتم لم شمل كل المواطنين السوريين.

كما تمنت عطية الفرح والسعادة والصحة لإبنها زين، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :

"انا ع نفسي امنيتي متل كل سنه سوريا ترجع متل ما كانت احلى واقوى،ويلتم شمل كل شخص تغرب عن بلدو..وبزيد امنيه جديده ابني زين الله يحميه وافرح فيه شب افتخر فيه وما ارجع شوفو مرضان او عم يشكي من وجع،والله يحمي ولادكم جميعا وتكون سنه حلوه عليون..".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد سلسلة تأجيلات رويدا عطية تبدأ تصوير كليب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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