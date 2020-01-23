رئيس أكاديمية "غرامي" متهم بإغتصاب فنانة

ميرنا وليد - بيروت - اتهم المدير التنفيذي السابق للأكاديمية الوطنية التي تشرف على توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية ​نيل بورتناو​، باغتصاب فنانة لم يُكشف عن اسمها بعلم الأكاديمية. وقالت المديرة التنفيذية السابقة للأكاديمية ديبورا دوغان إنّ شكوى اغتصاب بورتناو لفنانة هي السبب الحقيقي لعدم تجديد عقده. لكنها لم تذكر اسم الفنانة أو معلومات عن وقت وقوع الحادثة المزعومة، لكنها قالت في الشكوى إنها علمت بالتهم في شهر مايو/أيار الماضي، خلال حضورها اجتماعاً لمجلس الأكاديمية، مدته 3 أيام في فندق "ريتز كارلتون ولاغونا نيغيل" بعد استلامها المنصب.

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