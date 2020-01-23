تراند اليوم : ياسمين صبري : ” فرصةتانية ” في دراما رمضان 2020

إنتهت الممثلة المصرية ياسمين صبري من تصوير الأسبوع الأول في مسلسلها الجديد ” فرصة تانية “، والذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وقد بدأت في الأسبوع الثاني وإستمرت في التصوير، كما إحتفلت بعيد ميلادها أمس مع أسرة المسلسل، التي أحضرت لها قالب حلوى خلال التصوير .

أن ياسمين صبري لا تقدم في المسلسل شخصية مهندسة، كما تم تداوله في وسائل ال إعلام مواقع التواصل الإجتماعي، بل تقدّم شخصية فتاة تعمل في شركة دعاية وإعلانات، يمتلكها الممثل المصري إدوارد ، وتعيش قصة حب تتطور خلال الأحداث .

المسلسل فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، هبة عبد الغني، سارة الشامي، وعمر الشناوي .