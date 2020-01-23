تراند اليوم : كليب محمد رمضان “كازانوفا” يصل الي 500 ألف مشاهدة

طرح النجم محمد رمضان، أغنيتيه الجديدة “كازانوفا” عبر قناته على يوتيوب، مرددا جملته الشهيرة “ثقة فى الله نجاح”، بعد إعلانه قبل قليل عن طرح الأغنية الجديدة.بمشاركة المطربة يسرا الجندى، أمس الاثنين، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة،

وروج رمضان، لأغنيته الجديدة مؤخرا، حيث ظهر الأسطورة أثناء جلوسه داخل طائرة، خلال استماعه بمقطع من الأغنية وممسكا بيده سيجارا، وشارك متابعيه المقطع فيديو، وعلق قائلاً :”كازانوفا قريبا 2020.. قريبا“.

حيث قدم قبل أغنية كازانوفا قدم 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون.