رامي جمال يستعد لأهم خطوة في مشواره الفني

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان المصري رامي جمال عن أن ألبومه الجديد سيتم طرحه خلال الأيام القريبة المقبلة بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

وكشف “جمال” من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” عن بعض تفاصيل الألبوم، حيث قال أن الأغاني الجديدة ستحمل خليطاً من المشاعر، مؤكداً أن هذا الألبوم يعتبر بالنسبة له أهم خطوة في مشواره الفني فكتب: “الالبوم مع الشركه (نجوم ريكوردز) وخلال ايام يبقي بين ايديكم ان شاء الله وانا بشكر شركتي وبشكر كل المبدعين اللي ساعدوني علشان الالبوم يبقي من وجهه نظري اهم خطوه في المشوار الصغير ده وعد هتدخلو خلاط مشاعر اللهم بلغت يارب”.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها رامي جمال مع عدد من الشعراء ومنهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.