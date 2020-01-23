زينة مكي وسينتيا صامويل… صداقة وأعمال مشتركة

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Jan 23, 2020
بعد الإعلان عن مشاركتهما في مسلسل “ما فيي 2″، أثارت كل من الممثلتين زينة مكي وسينتيا صامويل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورهما على غلاف مجلة “لها” معاً.
وفي التفاصيل، تصدرت الممثلتين غلاف مجلة “لها” في العدد الأخير بصورةٍ جذابة وعفوية عكست الانسجام بينهما ونالت إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد نشرت زينة وسينتيا بعض اللقطات من كواليس جلسة التصوير عبر حساباتهم الخاصة على موقع انستغرام.
من جهة أخرى، عبرت كل من سينتيا وزينة عن المحبة والصداقة الكبيرتين التي تجمع ما بينهما بالإضافة الى الأعمال المشتركة وآخرها مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني الذي سيعرض قريباً على شاشة الـ أم تي في بمشاركة أهم وأشهر الممثلين في العالم العربي.
يذكر أن الممثلتين شاركتا مؤخراً بالإعلان الخاص بإطلاق أحمر الشفاه من ماركة “Adeela Glam”.
أما في ما يخص المشاريع القادمة، تستعد كل من زينة وسينتيا لسلسة أعمال جديدة كل بمفردها وسيتم الاعلان عن هذه الأعمال قريباً.
يذكر أن مسلسل “خمسة ونص” التي لعبت به الممثلة سينتيا صامويل دور بطولي، يتم إعادة عرضه حالياً على شاشة الـ “أم تي في” بعد النشرة المسائية.
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