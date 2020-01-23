براد بيت يعتذر لجينيفر أنستون عن إفساده علاقتهما..هل يمهد لعودتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على ما يبدو أن الظهور اللافت للممثلة الأمريكية جينيفر أنستون وزوجها السابق الممثل الأمريكي براد بيت في حفل توزيع جوائز SAG قد أعاد الأمل لمحبيهما ومتابعيهما عن إمكانية عودتهما لبعضهما مرة أخرى بعد الانفصال الدرامي الذي أوجع قلوب المحيطين بهما ومحبيهما.

وذكر مصدر لمجلة "كوسموبوليتان" أن براد بيت 56 عاما قد اعتذر لزوجته السابقة جينيفر أنستون 50 عاما عن جميع الزلات والأخطاء التي ارتكبها وعن إفساد علاقتهما عندما كانا سويا فهل يمهد بذلك لعودتهما سويا؟.

وأضاف هذا المصدر أن براد شخص مختلف عما كان أثناء زواجه بجينيفر وأنه رجل يعمل دائما على تحسين نفسه وقد اعتذر لها وقال إنه هو المسؤول عن الأخطاء التي افسدت علاقتهما في الماضي، ومنذ ذلك الحين وضع الثنائي الماضي وراءه، وهما الآن يتمتعان بعلاقة أكثر نضوجا وودية، وقد ظهر ذلك بشكل واضح خلال ظهورهما الأخير في مهرجان SAG وهما يتبادلان الأحضان والقبلات في الكواليس، وبدت عليهما السعادة العارمة وأثار هذا الظهور الأقاويل بعودة الثنائي معًا مرة أخرى.

وخاض براد وجيينفر علاقات زواج غير ناجحة انتهت بالانفصال، حيث انفصل براد عن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بعد علاقة دامت 12 عاما وانتهت بالزواج في عام 2014 ثم انفصلا في عام 2016 الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة وشائعات كثيرة عن أن انفصالهما يرجع لخيانة براد لها، ولكن إلى الآن لم يتم معرفة سبب الانفصال وانتهت قصة حبهما بنهاية صادمة بعد أن ترك براد زوجته السابقة جيينفر أنستون بعد زواج دام خمس سنوات من أجل أن يكون مع أنجلينا.

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وانفصلت النجمة جينيفر أنستون عن الممثل والمخرج جاستين ثيرو بعد زواج استمر لعامين فقط وقد تزوجته بعد 7 سنوات من انفصالها عن زوجها السابق براد بيت.

ويؤكد المصدر أن هناك علاقة أكثر نضوجا وازدهارا تجمع بين جيينفر وبراد وأن ما مرا به من تجارب قد أعاد علاقتهما.

ولا يزال محبو النجمين يأملون بعد رؤيتهما سويا في المهرجان وخاصة عندما أمسك براد بذراع جينيفر ونظراته المحبة وابتساماته لها أثناء تسلمها الجائزة بعودتهما معا مرة أخرى.