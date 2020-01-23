تشانينغ تاتوم يعود لجيسي جاي بعد شهرٍ من الانفصال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن 2020 ستشهد بداية جديدة لـ "تشانينغ تاتوم" و"جيسي جاي"، حيث لم يتحملا ألم الفراق، وسرعان ما قررا العودة لبعضهما بعد انفصال دام شهرا تقريبا.

كشف مصدر لم يُكشف عن هويته أمس الأربعاء، أن النجمين الأمريكيين استأنفا علاقتهما وأصبحا معا مرة أخرى، بعدما انفصلا في أواخر العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المصدر: "لقد انفصلا لعدة أسابيع، لكنهما أدركا في نهاية المطاف أنهما يكترثان حقا لبعضهما، وبدا كل من تشانينغ وجيسي سعيدين للغاية بقضاء الوقت معا مرة أخرى".

وكشف المصدر أيضا أن جيسي (31 عاما) كانت تقيم في منزل تشانينغ (39 عاما) خلال الأسبوع الماضي، وكانا في قمة السعادة سويا، وبالإضافة إلى ذلك، كشف مصدر آخر أنه رأى الاثنين في وقت سابق من هذا الشهر يتنزهان في لوس أنجلوس وكانا سعيدين.

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وفي حين أن عودتهما لبعضهما بعد حوالي شهر انفصال، قد تمهد الطريق أمام زواجهما ودخولهما القفص الذهبي قريبا، إلا أن هذا ليست ضمن خطتهما حاليا؛ إذ أوضح مصدر أن الاثنين يستمتعان بوقتهما معا، ولكنهما ليسا على عجلة من أمرهما للزواج حاليا.

وقال ذلك المصدر: "لم يصلا لمرحلة الزواج بعد، ولكنهما يحبان عيش حياتهما سويا، فتشانينغ يحب مشاهدة جيسي وهي تغني ويحب السفر معها، فهما يحظيان بوقت ممتع سويا".

تأتي أخبار لم شمل تشانينغ وجيسي، بعدما صُدم محبو الثنائي باندلاع خبر انفصالهما خلال ديسمبر العام الماضي، حيث كشف مصدر أنهما قررا الانفصال بعد علاقة دامت عاما بسبب عدم توافق جداول أعمالهما واختلاف أولوياتهما.

ويجدر بالذكر أن لتشانينغ ابنه تدعى "ايفرلي" (6 سنوات)، من زوجته السابقة الممثلة الأمريكية "جينا ديوان"، والتي انفصل عنها خلال عام 2018 بعد زواج دام 9 سنوات.

وبالإضافة إلى انتعاش حياته العاطفية وعودته لجيسي جي، يشهد تشانينغ أيضا انتعاشة فنية؛ إذ تداولت عدة أخبار مشاركة تشانينغ في فيلم موسيقي كوميدي يدعى "بوب، ذا ميوزيكال"، كما يستعد تشانينغ للمشاركة في عمل كوميدي يدعى "دوغ"، وآخر درامي يدعى "ساوندتراك اوف سالينس".