شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى 71 لميلاد الفنان الراحل أحمد راتب .. كوميديان بزغت موهبته بمسرح الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الذكرى الـ 71 لميلاد الفنان الكوميدى الراحل أحمد راتب ، حيت ولد في 23 يناير عام 1949م، والذى بدأ مشواره الفني في سن صغيرة من خلال مشاركته بالتمثيل في المدرسة حتى نمت الموهبة لديه ليلتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.

درس أحمد كمال الدين راتب العقيلي الشهير بـ "أحمد راتب" ، بكلية الهندسة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما ، واتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية فى العديد من اعماله.

قام بالتمثيل في أكثر من 130 فيلم ، ليشكل قاسماً مشتركا لمعظم أفلام الشباب الحديثة، ويعد من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة للمجتمع ، وكانت آخر أعماله السينمائية فوبيا الذي انتهى من تصويره بالكامل قبل وفاته و تم عرضه عام 2017.

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كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.

تزوج الفنان أحمد راتب من ابنة خاله وله ثلاث بنات منها ، ورحل في 14 ديسمبر 2016، عمر يناهز 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.



