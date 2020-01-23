شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أسر الشهداء لحفل كارول سماحة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفالات بأعياد الشرطة قرر خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دعوة نخبة من رجال الشرطة لحضور الحفل الغنائى الكبير الذى تقيمه الجامعة مساء الجمعة المقبل على مسرح الجامعة والذى تحييه نجمة الغناء كارول سماحة فى أول نشاط فنى يتم تنظمه فى العام الجديد.

وفى تصريحات صحفية اليوم قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأتى من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافياً على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .

ويأتى ذلك تزامناً مع قيام إدارة النشاط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم حملة تسويقية عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة للترويج للحفل بشكل كبير يتناسب مع نجومية كارول سماحة وبما يليق مع قيمة وأهمية عيد الشرطة فى المجتمع باعتباره أروع تجسيد لما يقدمه جهاز الشرطة فى خدمة الوطن.

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جدير بالذكر أن هذا الحفل للنجمة كارول سماحة يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.

والمعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع"يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.

يذكر ان مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.







