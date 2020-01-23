شاهد .. سخرية عبد الله السدحان من محمد رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:53 صباحاً - حل الفنان السعودي ” عبد الله السدحان ” ضيفا في برنامج ” ع السيف ” وخلال الحلقة عرض مقطع فيديو من أداء الفنان المصري ” محمد رمضان ” لأغنيته الشهيرة ” إنساي ” في حفل له بموسم الرياض . وأثناء مشاهدة عبد الله السدحان للفيديو ظهرت على وجهه إبتسامة ساخرة مما يراه وعدم إعجابه به واعترض على تصفيق مقدم البرنامج تفاعلا مع الأغنية . وبسؤال السدحان عن رأيه في مشاركة محمد رمضان بحفلات موسم الرياض أجاب : ” ما لقيتوا إلا أنا تسألوني هالسؤال .. الموسم بحد ذاته أنا معاه ولكن في أشياء أنا ماني معها بحكم عمري بحكم تجربتي بحكم إني أب ” . وتابع : ” أنا رجل مسئول فيما يطرح فيما يقدم للمتلقي .. لكن مو أنا اللي أقيم هذا السؤال يوجه للقائمين على الموسم ” .

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