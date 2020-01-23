نادين نجيم تكشف عن شخصيتها في “عشرين عشرين” بهذه الصور

متابعة بتجـــــــــرد: تخوض النجمة اللبنانية نادين نجيم المنافسة الرمضانية للعام 2020 من خلال مسلسل بوليسي يحمل عنوان “عشرين عشرين”.

وكشفت نادين نجيم عن شخصيتها في المسلسل “النقيب سما”، حيث نشرت صوراً لها تظهر فيها باللوك الذي ستعتمده للدور، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “صباح الخير مني و من النقيب سما يا رب ادعولنا بالتوفيق”.

وينتمي مسلسل “عشرين عشرين” لنوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة والتي تظهر بها “نادين” خلال الأحداث في دور محققة بوليسية.

يذكر أن نادين نجيم، شاركت العام الماضي بمسلسل “خمسة ونص” والذي حقق نجاحًا كبيرًا ضمن المنافسة الرمضانية وشاركها البطولة عدد من النجوم وأبرزهم قصي خولي، ومعتصم النهار.