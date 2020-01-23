اتهام ميغان ماركل بأنها أم سيئة.. هذا ما فعلته مع طفلها

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت ميغان ماركل رسمياً حياتها بعيداً عن الأسرة الملكية البريطانية والالتزامات المرتبطة بها. ورغم ظهورها في بعض الصور وهي تتنزه برفقة طفلها أرتشي وعلامات السعادة ظاهرة على وجهها، إلا أنها تعرضت للانتقادات مؤخراً ووجهت إليها تهمة قاسية.

واعتبر المنتقدون أنها أم سيئة بسبب الطريقة التي اعتمدتها لحمل الصغير حيث استخدمت لذلك حمالة أمامية مع أربطة. ورأى هؤلاء أنها لا تهتم كثيراً للوضعية الصحيحة التي يجب أن يأخذها جسمه والتي لا تلحق الضرر به.

وكشف تقرير لصحيفة Daily Mail أنها تعرضت على إثر هذا لهجوم قوي جداً ومما جاء في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يشعر أرتشي بالارتياح. ربما يمكن أحد الحراس الشخصيين أن يمد له يد العون” و”شفقة على الطفل ليعلمها أحد ما كيف يتم حمل الطفل بطريقة صحيحة لكي لا يسقط أرضاً”.

ويشار إلى أن الأمير هاري وميغان انتقلا مؤخراً إلى كندا بعد حصولهما على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. وفرضت عليهما الأخيرة في المقابل تسديد تكاليف أعمال التجديد التي أقيمت في مكان إقامتهما السابق في فرغمور كوتادج والتخلي عن لقبيهما الملكيين.

ويذكر أن الأمير سافر منذ يومين إلى كندا من أجل لقاء أسرته الصغيرة وسط موجة واسعة من الجدل بشأن قراره غير المسبوق.