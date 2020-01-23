رسالة غامضة من أحمد السقا يحذفها بعد تعليقات الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: قام النجم المصري أحمد السقا بأمر غريب على جمهوره لم يعتده منه، إذ نشر عبر صفحته الرسمية بـ”إنستغرام”، صورة تجمعه بأندرو ماكنزي، مدرب الأكشن ومخرج المشاهد الصعبة في أفلام السقا، وكتب عليها: “نحن نغامر بحياتنا كل يوم”.

ولم يتوصل أي من جمهور السقا للمغزى الذي يريده، وتساءلوا عن أسباب تلك الرسالة الغامضة، ليفاجأ الجمهور بعد نشر الصورة بقليل بقيام نجمهم بحذفها من على حسابه، لتزداد حيرة الجمهور عن سبب نشرها وماذا دفع السقا لحذفها.

ويذكر أن أحمد السقا يواصل حالياً تصوير أخر أعماله السينمائية وهو فيلم “العنكبوت”، وهو من بطولة منى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي، وزكى فطين عبد الوهاب في أول عمل له بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان.

وكان السقا قد خاض سباق رمضان الماضي بمسلسل “ولد الغلابة”، الذي شاركه فيه محمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم، وحصل عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل درامي لعام 2019.