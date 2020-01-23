بعد شائعة وفاته.. طبيب خالد النبوي: احتمال تدخل جراحي قريب

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والأوعية الدموية منشوراً على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” أوضح فيه الحالة الصحية للفنان المصري خالد النبوي، بعد إصابته بأزمة قلبية استدعت إجراءه جراجة قسطرة عاجلة في القلب، وانتشار شائعة وفاة النبوي، مؤكداً أنه ربما يحتاج إلى تدخل قريب في الشريان التاجي النازل الأمامي بالدعامة أو جراحيًا.

وكتب قائلا:” وفاة الفنان خالد إشاعة، وعلى فكرة مثل هذه الإشاعات تؤدي إلى تدهور الروح المعنوية للشخص بالعناية المركزة، وتفاقم حالته الحرجة من فضلكم لا داعي للتشيير قبل التحرى”.

وتابع: “الفنان مازال بالعناية المركزة بالقصر الفرنساوي؛ بعد تركيب دعامة الحياة في الشريان التاجي الخلفي، عقب جلطة حادة في الشريان التاجي الخلفي، أدت إلى اختلال كهرباء القلب، وهو في صالة الألعاب الرياضية وسقوطه مغشياً عليه ونقله إلى استقبال الحالات الحرجة”.

Advertisements

وأضاف: “وبعد تعامل الأطباء مع الشريان التاجي الخلفي، وهو الجاني في هذه الواقعة، إلا أنه ربما يحتاج إلي تدخل قريب في الشريان التاجي النازل الأمامي بالدعامة أو جراحيًا، فالأزمة القلبية حصاد عوامل خطورة متعددة، منها التدخين والتوتر والضغط المرتفع الصامت وارتفاع الدهون الضارة وحياة الخمول وسمنة البطن وربما مرض السكري الصامت مع وجود استعداد وراثي”.

وكانت منى المغربى، زوجة الفنان خالد النبوي طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي بـ”فيسبوك”: “خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله”، من دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

وكان النبوي قد احتفل الأسبوع قبل الماضي بطرح فيلمه الجديد “يوم وليلة” في دور العرض السينمائي، ويشاركه في البطولة وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع‎.