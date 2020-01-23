فارس كرم يجمع نجمات لبنان في يوم عيد ميلاده

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى النجم اللبناني فارس كرم العديد من المعايدات المميّزة يوم عيد ميلاده، حيث احتفل عدد كبير من زملائه في الوسط الفني، وأصدقائه من أهل الصحافة ومحبّيه في الوطن العربي بهذه المناسبة معه.

ومن بين المعاديات التي تلقاها فارس كرم عبر حسابه على موقع “تويتر”، رسائل من نجمات لبنان نجوى كرم، كارول سماحة، إليسا، مايا دياب ويارا.

نجوى كرم كتبت لـ فارس: “عقبال الـ100 سنة انشالله الفرحة بتضلا بحياتك وتوزعها على كل الدني يا رب”. وإليسا حرصت أيضاً على معايدته فغرّدت له: “كل سنة وتضلك أطيب وأنضف قلب وتضل حولك الناس الحلوة متلك. بتمنالك الصحة لإلك ولكل اللي بتحبن، وتضلك ناجح ومليان فرح”.

بدورها خصّت مايا دياب، صديقها فارس برسالة معبّرة جداً فكتبت له: “عقبال كل سنين النجاح اللي جاية وتكون كلها صحّة ويحبّب الناس فيك أكتر واكتر لأنك ما بتستاهل الّا الحب والخير،وأنا بحبك كتير وإنت بتعرف أدّيه عقبال ميييية سنة فرّوس حبيب قلبي”. وكذلك يارا، فكتبت له: “كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة ونجاح وتألّق وكل شي حلو متلك ومتل قلبك الطيّب اللي ما فيه متلو”.

من جانبها كارول سماحة توجهت إلى فارس كرم أيضاً بأصدق التمنيات فغرّدت له: “الليلة بدنا نولعها بعيد ميلاد أطيب الشباب!!!! كل سنة وإنت بخير واتضلك عاطول نجم لامع!!!!!! ونشوفك عريس قريبا”.