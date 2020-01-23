​نادية الجندي تبدأ تصوير مسلسل “نساء من ذهب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الممثلة المصرية القديرة نادية الجندي عن انطلاق تصوير مسلسلها “نساء من ذهب” الذي تلعب فيه البطولة إلى جانب كل من الممثلات المصريات نبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب.
وشاركت “الجندي” متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لكلاكيت التصوير وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “بِسْم الله توكلنا علي الله دعواتكم يارب أكتب لنا التوفيق والنجاح مسلسل نساء من ذهب في رمضان على قنوات mbc إنتاج صادق الصباح إخراج وائل احسان تأليف امين جمال مدير التصوير ايهاب محمد علي”.
المسلسل مأخوذ من “فورما” أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني، وتدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات متقدمات في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية.
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