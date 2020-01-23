مايا دياب نجمة “مهرجان السعادة” في إمارة رأس الخيمة

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان السعادة” في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء يوم الخميس 13 شباط/فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقدّم مايا دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها “يابا يابا” و”ربع ساعة”.

مايا دياب أعربت عن سعادتها بالاحتفال بهذه المناسبة تزامناً مع عيد الحب، مع جمهورها في الإمارات، فنشرت بوستر الحفل وأرفقته بتعليق جاء فيه: “متشوقة للإحتفال بعيد الحب معكم، أنتظركم في رأس الخيمة”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت في موسم الصيف الماضي أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وحققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأطلقت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

كما خاضت مايا مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.