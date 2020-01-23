منذر الكبير يعترف بصعوبة مجموعة تونس بالتصفيات المؤهلة للمونديال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد منذر الكبير، مدرب منتخب تونس، أن فريقه تنتظره مواجهات صعبة في مجموعات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال منذر: "مجموعتنا متوازنة مثل المجموعات الأخرى، لكن تنتظرنا مواجهات صعبة مع زامبيا وموريتانيا وغينيا". وأضاف: "في مواجهتنا السابقة مع هذه الفرق حسمت المباريات بتفاصيل صغيرة وبفارق هدف وحيد، وهذا يعكس صعوبة المهمة". وتابع مدرب تونس بقوله: "التصفيات تبتسم لصاحب النفس الطويل، نظرا لأنها تقام على فترات متباعدة، ونسعى لتحقيق أهدافنا في نهاية المشوار". وأنهى: "الاتحاد التونسي وفر لنا كل شيء، نسعى لرد الجميل برفع راية بلادنا عالية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم وتشريف بلادنا هناك".

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