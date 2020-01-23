سارة الودعاني تُظهر وجه طفلها لأول مرة وسوار يده يشغل المتابعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحرصون على عدم إظهار حياتهم الخاصة للعلن حتى أنها تفرض حالة حظر على صور زوجها، إلا أنها خالفت هذا الأمر مع طفلها الصغير "سعد" الذي أصبح عمره 3 أشهر.

وأظهرت سارة الودعاني، وجه طفلها منذ ولادته وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وكانت تحمله "المربية"، فيما سمع صوت الأم "سارة" وهي تداعبه بدلال، وعلقت قائلًة: "سعد بعمر 3 شهور تتوقعون تغير مرة؟".

وأثار المقطع جدلًا حول درجة الشبه بين الطفل وأمه واجتمع المعلقون على أن "سعد" يشبه سارة الودعاني بدرجة كبيرة، فيما رأى آخرون أن ملامحه تختلف عن ملامحها.

وفي مقطع آخر نشرت سارة الودعاني صورة جديدة عبر "إنستغرام" أظهرت فيها "يدْ" طفلها وهو يرتدي "سوارا" ما أثار "ضجّة" بين متابعيها كون الأسورة أظهرته كأنها يد رجل ما دعا البعض إلى التطرق لذلك فيما حسده البعض بأن يده "مربربة" وفق تعبيرهم.

وكانت سارة الودعاني، قد نشرت مقطع فيديو قصير تداوله العديد من المتابعين على حسابات "إنستغرام"، بدا أنها استخدمت فيه خاصية "السناب" وقامت بإخفاء وجه زوجها من خلال ورقة بيضاء، وأوضح المقطع أنها أرفقت تعليقًا قالت فيها إنها فقرة من اختيارها ولا تعجب زوجها إطلاقًا.

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وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم من تعمدها إخفاء وجه زوجها وتسائلوا عن السبب وراء ذلك، مؤكدين أنهم يعرفونه وأنها من صنعته ووقفت بجانبه وجاء في تعليق إحداهم: "عارفينه زوجك راعي البرجر خذيتيه سنعتيه صرفتي عليه فلوس إعلانات وتوته توته خلصت الحدوتة".

وهاجم البعض الآخر زوجها كونه لا يريد الظهور في فقرتها مع العلم بأنه قام بإخفاء وجهه الأمر الذي جعل البعض يقارن بين كشف زوجته لوجهها على العكس منه فقال متابع: "يا حيف على هيك رجال اخذو تدوار بعض الرجال متخبي والمرة كاشفة، وقاحة"، وأضاف آخر: "صرنا بزمن الزوجة تخش زوجها والمفروض العكس أقول بس".

فيما ركّز البعض أنظارهم تجاه وسامة زوجها وتناولوها من خلال بنيانه الجسماني وملابسه.